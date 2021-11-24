В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Ленобласти. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на заседании правительства региона.

"Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов. И добавлены подростки, лица старше 18 лет <...> те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", - рассказала она.

В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, рекомендовано перевести работающих граждан старше 60 лет на дистанционный режим.

Согласно постановлению, основное требование для предприятий Ленобласти всех форм собственности - обеспечить безопасность для посетителей. Это означает, что с 15 ноября все 100% сотрудников предприятий должны быть либо вакцинированы, либо иметь справку о перенесенном заболевании на протяжении 6 месяцев, либо медотвод, либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. В случае невозможности предоставить данные документы, сотрудник должен быть переведен на удаленную работу.

Ограничения в Ленобласти

Также в Ленинградской области кафе и рестораны в красной и желтой зонах, где не оформлен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников заведения QR-кода о вакцинации, перенесенном в последние полгода заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом. Аналогичные требования введены для парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов, не оформивших "ковид-паспорт".

В Ленинградской области действует запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий. Гостиницы и другие средства размещения могут принимать постояльцев только с "антиковидными" документами. Такие же требования должны соблюдать кинотеатры и передвижные цирки-шапито, а посещение их организованными группами несовершеннолетних запрещено.

В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Эти же документы потребуются посетителям старше 18 лет в спортивных организациях и на тренировочных базах при проведении тренировочных мероприятий.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 88 124 человека, выздоровели 68 927 (435 за сутки), умерли 2 747 (10 за сутки). За минувшие сутки в регионе выявили 425 случаев заражения.

Вакцинация в регионе

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин отметил, что в регионе вакцинировано от COVID-19 более 50% взрослого населения.