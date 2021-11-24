В Ленобласти вводят обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями вводится в Ленобласти. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на заседании правительства региона.
"Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов. И добавлены подростки, лица старше 18 лет <...> те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. И уточнено, что федеральные государственные служащие, те которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленинградской области, так же, как и другие государственные служащие, естественно, тоже должны быть вакцинированы должным образом", - рассказала она.
В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, рекомендовано перевести работающих граждан старше 60 лет на дистанционный режим.
Согласно постановлению, основное требование для предприятий Ленобласти всех форм собственности - обеспечить безопасность для посетителей. Это означает, что с 15 ноября все 100% сотрудников предприятий должны быть либо вакцинированы, либо иметь справку о перенесенном заболевании на протяжении 6 месяцев, либо медотвод, либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. В случае невозможности предоставить данные документы, сотрудник должен быть переведен на удаленную работу.
Ограничения в Ленобласти
Также в Ленинградской области кафе и рестораны в красной и желтой зонах, где не оформлен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников заведения QR-кода о вакцинации, перенесенном в последние полгода заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом. Аналогичные требования введены для парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов, не оформивших "ковид-паспорт".
В Ленинградской области действует запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий. Гостиницы и другие средства размещения могут принимать постояльцев только с "антиковидными" документами. Такие же требования должны соблюдать кинотеатры и передвижные цирки-шапито, а посещение их организованными группами несовершеннолетних запрещено.
В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Эти же документы потребуются посетителям старше 18 лет в спортивных организациях и на тренировочных базах при проведении тренировочных мероприятий.
Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 88 124 человека, выздоровели 68 927 (435 за сутки), умерли 2 747 (10 за сутки). За минувшие сутки в регионе выявили 425 случаев заражения.
Вакцинация в регионе
Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин отметил, что в регионе вакцинировано от COVID-19 более 50% взрослого населения.
"По вакцинации поставлено всего в Ленинградскую область 1 млн 30 тыс. комплектов вакцины, за прошедшие сутки мы привили 14 289 человек, из них 7 323 закончили вакцинацию. Всего по Ленинградской области первый компонент или "Спутник лайт" получили 814 436 человек - это 52,1% от взрослого населения. Полностью закончили вакцинацию 44,6% от взрослого населения. 62 267 человек - ревакцинированы. Процент охвата лиц старше 60 лет от численности старшей возрастной группы - 55,1%", - рассказал он.
По словам Вылегжанина, Ленобласть увеличила количество пунктов вакцинации с 111 до 126 и готова увеличивать еще, если будет такая необходимость. На сегодняшний день в регионе доступны "Спутник V", "Эпиваккорона", "Спутник лайт", также на склад Ленобласти поступила партия вакцины "Ковивак" в объеме 2,7 тыс. доз, она в ближайшее время будет доставлена в прививочные пункты.
Всего в Ленобласти, по данным Вылегжанина, в стационарах региона находятся более 1,6 тыс. пациентов, за прошедшую неделю поступили 874 человека, что на 250 человек меньше показателя прошлой недели. На ИВЛ находятся 37 пациентов, более 21,2 тыс. находятся на амбулаторном лечении. В регионе развернуто 2 319 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией, что составляет четверть от всего коечного фонда.