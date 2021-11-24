Туристический логотип Кабардино-Балкарии нанесли на почтовый конверт

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Конверты с изображением туристического логотипа Кабардино-Балкарии (КБР) и горы Эльбрус можно приобрести в почтовых отделениях региона. Тираж - 100 тыс. экземпляров, сообщили в региональном Министерстве курортов и туризма.

"Почта России" выпустила маркированные конверты с изображением Эльбруса и туристического логотипа Кабардино-Балкарии. Тираж составил 100 тыс. экземпляров, приобрести их можно в любом отделении почтовой связи республики. Литера А на почтовом изделии позволяет отправить письмо весом не более 20 грамм в любой уголок России", - говорится в сообщении.

Фотографию для конверта предоставил фотограф Владимир Копылов. Традиционное сочетание горнолыжника и Эльбруса дополнено логотипом с указанием названия региона - "Кабардино-Балкария" и упоминанием высоты одной из вершин Эльбруса (5 642 м).

"Логотип, разработанный Мариам Тураевой, победил в общереспубликанском конкурсе, проведенном Минкурортов КБР в 2019 году. Туристская символика республики объединяет в себе образ горы Эльбрус, цвета флага Кабардино-Балкарии и сердца - как символа гостеприимства, радушия и открытости. За основание взяты буквы K, B, R (в латинской транскрипции), их сочетание образует стилизованное сердце", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что определенное количество тиража было погашено двумя штемпелями "Эльбрус - высочайшая вершина Европы", к конверту уже проявляют интерес коллекционеры.