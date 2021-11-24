На Ямале открылась единственная ледовая переправа через реку Обь

ТАСС, 24 ноября. Движение для всех видов транспорта открылось на единственной ледовой переправе через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующей между городами Салехард и Лабытнаги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

"Движение открыто для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонны, для гусеничных - общей массой до 5 тонн. Движение запустили сразу по двум полосам", - цитирует пресс-служба начальника отдела технического надзора "Дорожной дирекции ЯНАО" Владимира Щепина.

Также на ледовой переправе продолжается обустройство третьей полосы. При достижении толщины льда, позволяющей безопасно осуществлять движение, проезд будет открыт.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов. В прошлом году ледовая переправа открылась 27 ноября.