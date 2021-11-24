Константин Кинчев ответил врачам, что сам проходил лечение в красной зоне

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев в ответ на открытое письмо врачей противникам вакцинации, напомнил, что сам проходил лечение от ковида в красной зоне.

Ранее врачи 11 больниц России представили открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых указали ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо адресовано в частности лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

"Спасибо за ваше приглашение, но дело в том, что я больше месяца провел в реанимации красной зоны и не понаслышке знаю, что и как там происходит, - написал музыкант на своей странице в Instagram. - Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам".

Кинчев заявил, что не намерен менять свое мнение "по поводу разделения людей на "чистых" и "не чистых", а также отношение к "принудительным медицинским процедурам". "А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести", - отметил он.