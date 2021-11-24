Львова-Белова: родители должны определять возраст, с которого можно вакцинировать детей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вопрос о возрасте, с которого можно проводить вакцинацию детей от коронавируса, должны решать родители, как и в целом вопрос о проведении вакцинации. Такое мнение ТАСС в среду высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Наша позиция не изменилась. Решать вопрос о вакцинации детей можно только с согласия родителей или законных представителей. То же самое можно сказать о возможном возрастном цензе", - отметила Львова-Белова, отвечая на вопрос, могут ли быть какие-то возрастные ограничения в случае вакцинации детей от коронавируса.

Ранее в среду на совещании с правительством президент России Владимир Путин поручил уделить внимание работе над вакцинами от коронавируса для детей старше двух лет. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, препарат от коронавируса для детей от 12 до 17 лет будет зарегистрирован Минздравом России 24 ноября.