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Львова-Белова: родители должны определять возраст, с которого можно вакцинировать детей

На совещании с правительством президент России Владимир Путин поручил уделить внимание работе над вакцинами от ковида для детей старше двух лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вопрос о возрасте, с которого можно проводить вакцинацию детей от коронавируса, должны решать родители, как и в целом вопрос о проведении вакцинации. Такое мнение ТАСС в среду высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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"Наша позиция не изменилась. Решать вопрос о вакцинации детей можно только с согласия родителей или законных представителей. То же самое можно сказать о возможном возрастном цензе", - отметила Львова-Белова, отвечая на вопрос, могут ли быть какие-то возрастные ограничения в случае вакцинации детей от коронавируса.

Ранее в среду на совещании с правительством президент России Владимир Путин поручил уделить внимание работе над вакцинами от коронавируса для детей старше двух лет. Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, препарат от коронавируса для детей от 12 до 17 лет будет зарегистрирован Минздравом России 24 ноября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Львова-Белова, Мария АлексеевнаВакцинация от коронавируса в России
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