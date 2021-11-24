Вакцина для подростков и сертификаты на год. Что говорили о ковиде на совещании у Путина

Минздрав России 24 ноября зарегистрирует вакцину от коронавируса для подростков от 12 лет. В гражданский оборот препарат поступит не раньше конца декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что прививка для несовершеннолетних должна быть добровольной, как и для взрослых, и поручил кабмину профинансировать разработку вакцины для детей от двух лет.

ТАСС собрал основное, что было сказано на встрече по теме COVID-19.

Вакцина для подростков

Вакцина "Гам-ковид-вак М" (также известна как "Спутник М") для подростков от 12 до 17 лет включительно будет зарегистрирована в России уже 24 ноября, сообщила Голикова. В оборот она "при благоприятном исходе" поступит к концу декабря, уточнила вице-премьер.

Речь идет о версии "Спутника V", концентрация которой снижена впятеро (предполагается, что для детей младше ее снизят в 10 раз). Испытания этого препарата идут в Москве с начала июня, и, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, уже продемонстрировали безопасность вакцины.

Как отметила Голикова, для вакцинации подростков до 15 лет потребуется согласие родителя или законного представителя, а с 15 лет желающий привиться может подписать согласие сам.

Сертификат на год

Вице-премьер также предложила увеличить срок действия сертификата переболевшего ковидом вдвое - с нынешних шести месяцев до года.

По ее словам, к соответствующим выводам ученые и эксперты пришли "с учетом результатов отечественных и международных исследований". В частности, только 0,74% переболевших в России с начала пандемии заразились повторно, отметила Голикова.

Путин идею поддержал: "Так и будем делать". При этом пока неизвестно, коснется ли это уже выданных сертификатов или только тех, которые будут выдавать в будущем, а ревакцинацию по-прежнему рекомендуется проходить раз в полгода.

Испытания назальной вакцины

Глава государства на встрече объявил, что уже испытал на себе назальную вакцину от коронавируса, созданную Центром им. Гамалеи - разработчиком "Спутника V" и его версий.

После ревакцинации одной из них - "Спутником Лайт" - Путин встретился с заместителем директора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым, который и сделал ему прививку назальной вакциной. Никаких неприятных ощущений глава государства не испытал и уже на следующий день занимался спортом.

При этом клинические испытания назальной вакцины еще не начались - как напомнил премьер-министр Михаил Мишустин, пока выдано разрешение только на проведение их первой фазы с участием взрослых добровольцев.

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