Вакцина для подростков и сертификаты на год. Что говорили о ковиде на совещании у Путина

Минздрав России 24 ноября зарегистрирует вакцину от коронавируса для подростков от 12 лет. В гражданский оборот препарат поступит не раньше конца декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что прививка для несовершеннолетних должна быть добровольной, как и для взрослых, и поручил кабмину профинансировать разработку вакцины для детей от двух лет.
ТАСС собрал основное, что было сказано на встрече по теме COVID-19.
Вакцина для подростков
- Вакцина "Гам-ковид-вак М" (также известна как "Спутник М") для подростков от 12 до 17 лет включительно будет зарегистрирована в России уже 24 ноября, сообщила Голикова. В оборот она "при благоприятном исходе" поступит к концу декабря, уточнила вице-премьер.
- Речь идет о версии "Спутника V", концентрация которой снижена впятеро (предполагается, что для детей младше ее снизят в 10 раз). Испытания этого препарата идут в Москве с начала июня, и, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, уже продемонстрировали безопасность вакцины.
- Как отметила Голикова, для вакцинации подростков до 15 лет потребуется согласие родителя или законного представителя, а с 15 лет желающий привиться может подписать согласие сам.
Сертификат на год
- Вице-премьер также предложила увеличить срок действия сертификата переболевшего ковидом вдвое - с нынешних шести месяцев до года.
- По ее словам, к соответствующим выводам ученые и эксперты пришли "с учетом результатов отечественных и международных исследований". В частности, только 0,74% переболевших в России с начала пандемии заразились повторно, отметила Голикова.
- Путин идею поддержал: "Так и будем делать". При этом пока неизвестно, коснется ли это уже выданных сертификатов или только тех, которые будут выдавать в будущем, а ревакцинацию по-прежнему рекомендуется проходить раз в полгода.
Испытания назальной вакцины
- Глава государства на встрече объявил, что уже испытал на себе назальную вакцину от коронавируса, созданную Центром им. Гамалеи - разработчиком "Спутника V" и его версий.
- После ревакцинации одной из них - "Спутником Лайт" - Путин встретился с заместителем директора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым, который и сделал ему прививку назальной вакциной. Никаких неприятных ощущений глава государства не испытал и уже на следующий день занимался спортом.
- При этом клинические испытания назальной вакцины еще не начались - как напомнил премьер-министр Михаил Мишустин, пока выдано разрешение только на проведение их первой фазы с участием взрослых добровольцев.
Снижение заболеваемости и повышение иммунитета
- Заболеваемость ковидом в России снижается, но не повсеместно - в Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Республике Крым она по-прежнему превышает среднероссийский показатель, рассказала Голикова. Быстрее всего ситуация улучшается в регионах, которые давно стали главными очагами эпидемии в стране, - Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
- Параллельно в России продолжает расти уровень так называемого коллективного иммунитета. В стране в целом, по данным Голиковой, он достиг 50,4%, а шесть регионов - Московская область, Петербург, Севастополь, Тува, Карелия и Чукотка - в ближайшие недели приблизятся к планке в 80%, которую власти считают достаточной для преодоления эпидемии.
- Тем не менее, предупредила вице-премьер, новый подъем заболеваемости ковидом неизбежен, а нынешний спад пока не привел к значимому снижению смертности из-за новой инфекции - статистика остается "серьезной и драматичной". Кроме того, по ее словам, умирают и выздоровевшие: в течение полугода после перенесенной болезни летальность среди них составляет 2,1%, а среди тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, вдвое больше - 4,4%.