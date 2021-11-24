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Новый год и Рождество

Директор музея-заповедника Гатчина рассказал о планах на новогодние праздники

Во время праздников не будет проводиться фестиваль "Новогодняя кутерьма", но при этом будет работать рождественская ярмарка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Костюмированные программы и рождественская ярмарка пройдут в музее-заповеднике Гатчина во время новогодних каникул. Об этом рассказал директор музея-заповедника Василий Панкратов на пресс-конференции.

"Новый год в том или ином виде состоится. Музей будет открыт, поэтому мы приглашаем всех посетить наш музей. Будут костюмированные программы, как это обычно делалось. <…> Рождественская ярмарка, она будет, мы поставим пошире домики - пространство позволяет", - сказал Панкратов.

Он также сообщил о том, что фестиваль "Новогодняя кутерьма" проводиться не будет. "В прошлом году мы вынуждены были его отменить, и отменяем его уже и в этом. Мы до последнего момента были уверенны, что мы все-таки ее проведем, но совсем недавно были вынуждены от нее отказаться", - заявил Панкратов.

Помимо этого, он поделился планами мероприятий на 2022 год. "Следующий год у нас посвящен императрице Марии Федоровне. На сегодняшний день мы готовим самые различные мероприятия, посвященные ей. <…> В ноябре, когда у нее будет юбилей, мы хотим организовать большую выставку межмузейную", - рассказал Панкратов.

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