В Тамбовском госуниверситете планируют ввести преподавание люксембургского языка

ТАСС, 24 ноября. Руководство Тамбовского государственного университета (ТГУ) им. Державина планирует ввести в вузе преподавание люксембургского языка, а также помочь в преподавании русского языка в университете Люксембурга. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза по итогам визита в вуз посла Великого Герцогства Люксембург в РФ Жоржа Фабера.

"В рамках расширения академического сотрудничества мы готовы ввести преподавание люксембургского языка как третьего иностранного языка на базе Державинского университета и содействовать в вопросах преподавания русского в Университете Люксембурга", - цитирует пресс-служба ректора вуза Владимира Стромова.

Люксембургский язык является одним из языков повседневного общения населения Люксембурга (наряду с французским и немецким), получил статус официального в 1984 году. Отличается от немецкого заимствованными французскими фразеологизмами, грамматикой и произношением. По данным сайте ТГУ, в настоящее время в вузе преподают английский и немецкий языки. Как уточняется в сообщении пресс-службы ТГУ, в вузе много лет сотрудничают с образовательными, научными, культурными и государственными организациями Великого Герцогства Люксембург.

"Посол Великого Герцогства Люксембург в РФ Жорж Фабер встретился со студентами Державинского. Некоторые из них уже проходили стажировку в Люксембурге. Студенты поделились своими впечатлениями и задали послу Великого Герцогства Люксембург в РФ вопросы о развитии сотрудничества между Россией и Европейским союзом, о перспективах академических связей", - говорится в сообщении вуза.

Тамбовский государственный университет создан Указом президента РФ 29 декабря 1994 года путем слияния Тамбовского государственного педагогического института и Тамбовского государственного института культуры. В вузе обучаются более 13 тыс. студентов, в нем создано 4 Научно-исследовательских института, 42 научные школы и направления, признанные в российском и зарубежном научном сообществе, более 75 научных центров и лабораторий.