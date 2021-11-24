В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для работников строительной сферы

ПЕНЗА, 24 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для работников сферы строительства введена в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал в среду руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Пензенской области Михаил Перекусихин.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции [гражданам], работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: строительство зданий, строительство инженерных сооружений, работы строительные специализированные", - отмечается в документе.

Первый компонент прививки работники сферы строительства должны сделать до 25 декабря, завершить вакцинацию - до 25 января 2022 года.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, в Пензенской области на долю работающего населения приходится в среднем от 55,8 до 58,3% новых случаев заражения коронавирусом. При этом наибольшее количество очагов заболевания выявляется среди работников самых массовых отраслей, в том числе строительства.

В Пензенской области с 7 октября введена обязательная вакцинация для работников сфер торговли и услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения и образования, ЖКХ, госслужащих. Впоследствии перечень был расширен, в него включили сотрудников промышленных предприятий, работников СМИ, депутатов регионального и муниципального уровня, сотрудники связи и предприятий в сфере растениеводства, животноводства и охоты. С 17 ноября в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 60 лет.