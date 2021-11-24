Кабмин Франции согласовал усиление санитарных мер на фоне роста заболеваемости COVID-19

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Франции ужесточат требования к соблюдению профилактических мер на фоне роста заболеваемости COVID-19, которые будут касаться ношения масок, а также предъявления санитарного пропуска в общественных местах. Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Габриэль Атталь на брифинге по итогам его еженедельного заседания.

"Сегодня были согласованы действия по трем направлениям. В первую очередь это усиление профилактических мер: ношение масок в помещениях и на улице, проветривание помещений. Затем усиление санитарных пропусков, которое должно наложить больше ограничений на непривитых, чем на привитых. И, наконец, усиление кампании ревакцинации", - рассказал он.

"Наша задача - защитить французов перед угрозой очередной волны <...> и спасти праздники в конце года", - пояснил Атталь. Он подчеркнул, что власти не хотят возвращаться к ограничениям количества посетителей в магазинах и ресторанах, а также к самоизоляции граждан и комендантскому часу.

Вместе с тем представитель правительства отказался дать более конкретный прогноз относительно будущих мер. Он пообещал, что подробнее о предстоящих мерах расскажет министр здравоохранения Оливье Веран, который выступит с заявлением в четверг. Атталь отметил, что ситуация с коронавирусом во Франции продолжает ухудшаться и вскоре заболеваемость может превысить 200 случаев на 100 тыс. жителей.

Согласно последним данным властей, во Франции за последние сутки было выявлено более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как с начала эпидемии их насчитывается уже около 7,4 млн. Жертвами пандемии стали более 118 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, из них 50 млн прошли полный курс. 5,8 млн французов ревакцинировались. Всего в стране проживает около 67 млн человек.