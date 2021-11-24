В Кировской области подготовят план смягчения антиковидных ограничений

КИРОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил региональному правительству разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в связи с тенденцией к стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства области. План будет введен при условии дальнейшего роста уровня вакцинации и снижения числа заболевших.

"Уровень заболеваемости в регионе все еще высок, но мы уже можем отметить тенденцию к стабилизации числа заболевших. Это говорит о том, что введенные ранее правительством Кировской области ограничительные меры <...> показали свою эффективность. В плане постепенного смягчения ограничительных мер должен быть сформулирован обоснованный алгоритм действий, с учетом мнения специалистов регионального министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, при взаимодействии с представителями нашего бизнес-сообщества, с которым мы находимся в постоянном диалоге", - цитирует пресс-служба Васильева.

По данным ведомства, на сегодня полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 511 тыс. жителей Кировской области. Всего в регионе проживает порядка 1,2 млн человек. По темпам вакцинации регион находится на четвертом месте в России.

В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг и торговли, государственных и муниципальных служащих. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код понадобится при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, в регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, детям запрещено посещение торговых центров без родителей.