Попова сообщила, что жалобы покупателей после аннулированных заказов на Ozon удовлетворены

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверил жалобы покупателей после аннулирования заказов на маркетплейсе Ozon, сделанных по аномально низким ценам, сообщила в среду руководитель ведомства Анна Попова. По ее словам, все жалобы удовлетворены полностью.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые товары на сайте Ozon в ночь на 1 ноября стали стоить от 1 рубля до 50 рублей. Позже представитель пресс-службы ретейлера сообщил ТАСС, что маркетплейс аннулировал данные заказы. Роспотребнадзор тогда сообщил, что маркетплейс действовал не по закону. В ведомстве отмечали, что продавец не может расторгать или признавать незаключенным договор в одностороннем порядке.

"Конкретная ситуация на Ozon. Да, мы очень внимательно отработали с коллегами с Ozon. Мы проверили, и все заявления потребителей и все жалобы потребителей на площадке Ozon и Роспотребнадзора удовлетворены Ozon полностью, вплоть до компенсации, там, где был ущерб", - сказала она, выступая на пленарном заседании в Госдуме.