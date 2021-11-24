План по вакцинации от коронавируса в Марий Эл выполнен на 71%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Республике Марий Эл составляет 71% от плана. Прививку получили 300 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Мария Эл в среду.

"В среднем в день вакцинируется 3 тыс. жителей Марий Эл. Это хороший темп вакцинации, позволивший достичь неплохих показателей - от коронавирусной инфекции вакцинирован 71% населения республики от запланированного количества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививку получили 300 тыс. человек.

Режим повышенной готовности из-за пандемии в Марий Эл продлен до 1 декабря. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлены 25 556 случаев заражения коронавирусом, из них 124 - за последние сутки. 21 027 пациентов выздоровели, 739 умерли.