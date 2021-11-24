Минздрав призвал родителей прививать от ковида детей от 12 до 17 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко призвал родителей подростков от 12 до 17 лет прививать их от коронавируса.

"Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет - прим. ТАСС), учитывая ее безопасность", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24". Фисенко отметил, что дети являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.

"Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19", - подчеркнул он.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ напомнил, что вакцины против коронавируса для детей применяются более чем в 40 странах мира.

"Никаких отзывов, свидетельствующих о плохой переносимости [вакцин среди детей] или мощных побочных реакциях, на сегодняшний день нет. Я уверен, что и в нашей стране выполняемая на добровольных началах вакцинация будет иметь такой же результат", - указал Фисенко.

Ранее заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что вакцина от ковида для подростков получила регистрацию в России.