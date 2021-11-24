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На Ямале появилась интерактивная карта рыболовных участков

Интерактивная карта позволяет рыбодобывающим предприятиям узнавать об освободившихся местах для промысла

ТАСС, 24 ноября. Интерактивная карта рыболовных участков, позволяющая рыбодобывающим предприятиям узнавать о наличии свободных акваторий, открылась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сведения о рыболовных участках Ямала теперь доступны в Единой картографической системе округа - совместном проекте органов власти, представляющем собой геопортал полезных социальных сервисов. <…> Новый сервис отражает актуальную информацию о количестве рыболовных участков в округе, их границах, площади, координатах, а также пользователях и сроках пользования", - говорится в сообщении.

Интерактивная карта позволяет рыбодобывающим предприятиям узнавать об освободившихся местах для промысла. "Цель создания интерактивной карты - предоставить возможность юридическим лицам самостоятельно подбирать места промысла, не подавая дополнительных запросов в профильные ведомства. Бесспорно, находясь дома или в офисе за компьютером искать место для рыбалки более комфортно, нежели ходить по инстанциям в поисках информации", - цитирует пресс-служба заместителя директора окружного департамента АПК Любовь Охман.

В пресс-службе добавили, что карта "Рыболовные участки ЯНАО" - это уже третий инструмент для поиска информации в сфере агропромышленного комплекса округа. Ранее в Единую картографическую систему были внесены карты "Сельхозтоваропроизводители ЯНАО" и "Убойные комплексы на территории ЯНАО".

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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