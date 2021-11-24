Главный педиатр УрФО надеется, что после посещения красных зон люди поддержат вакцинацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Визит в красную зону ковидных госпиталей может сподвигнуть противников вакцинации поменять мнение после того, как они увидят, в каком напряжении работают медики. Такое мнение высказала ТАСС ректор Уральского медуниверситета, вице-президент Союза педиатров России, главный внештатный специалист-педиатр УрФО Ольга Ковтун.

"Это [приглашение в красную зону] просто ход отчаяния, потому что все информирование, вся та огромная работа по уверению населения в необходимости вакцинироваться - это единственный шанс приостановить продолжающуюся уже второй год эпидемию. <…> Если эта миссия с посещением красных зон, с прямым знакомством, в каком состоянии и напряжении с истощающимися ресурсами работают сегодня медицинские работники, впечатлит людей до такой степени, что они переосмыслят свое поведение, мне кажется, стоит игра свеч. Я рассчитываю, что это все-таки остановит людей и сделает перезагрузку их мнения в сторону поддержки [вакцинации]", - сказала педиатр.

Ковтун добавила, что все ранее известные эпидемии были приостановлены или даже профилактированы с помощью вакцинации. Она отметила, что нужно обратить внимание на показатели суточной смертности, которые в России в 6-10 превышают показатели других стран, где уровень вакцинации превысил 70%. "Вакцинация - это сегодня мера чрезвычайной ответственности каждого человека за себя, за своих близких, за страну в целом", - добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,9 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 434 393 случая заражения, выздоровели 8 126 376 человек, умерли 267 819. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.