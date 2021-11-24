Регулярные авиарейсы запустят в города Узбекистана Бухару и Наманган из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы из Петербурга запустят в исторические города Узбекистана - Бухару и Наманган. Перевозки будет осуществлять компания Smartavia (до 2019 года - Nordavia), сообщили в среду в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы".

"23 ноября международный аэропорт Пулково обслужил на вылет первый регулярный рейс авиакомпании Smatavia в Бухару. Ранее перевозчик выполнял полеты в Узбекистан только в рамках чартерной программы. <…> С 1 декабря Smartavia начнет выполнять новые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Наманган", - рассказали в пресс-службе.

Полеты из Пулково в Бухару авиакомпания будет совершать еженедельно по вторникам. Вылет из Петербурга будет осуществляться в 23:25, обратный рейс из Бухары стартует в 07:30 по местному времени. В Наманган лайнеры будут вылетать каждую среду в 22:10. Обратно в Петербург самолеты отправятся в 06:05.

Во вторник авиационные власти Узбекистана объявили о том, что с 25 ноября снимают временный запрет на полеты российской авиакомпании iFly Airlines, который был введен из-за реализации билетов на чартерные рейсы в города РФ без получения разрешения агентства "Узавиация".

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном было возобновлено с 1 апреля. Помимо регулярных рейсов национального авиаперевозчика Uzbekistan Airways и "Аэрофлота" четыре раза в неделю, между двумя странами также начали выполняться чартерные рейсы.