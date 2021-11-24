Создатели перезапуска "Ну, погоди!" были готовы к негативной реакции от взрослых зрителей

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Трейлер перезапуска "Ну, погоди!", премьера которого состоится 17 декабря, от киностудии "Союзмультфильм" вызвал ожидаемо негативную реакцию от взрослого зрителя, так как новый сериал рассчитан на детей. На тестовых показах детям мультфильм понравился, сообщила ТАСС в среду председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в Перми в кулуарах I международного кинофестиваля "Форма жизни".

Трейлер перезапуска советского сериала под названием "Ну, погоди! Каникулы" был опубликован в воскресенье в YouTube-канале кинокомпании "Союзмультфильм". На вечер среды ролик набрал более 500 тыс. просмотров, 3,4 тыс. лайков и 32 тыс. дизлайков.

"Это была ожидаемая для нас реакция. Мы уже выпускали сериал "Простоквашино", и его первые эпизоды вызвали такую же негативную реакцию взрослых зрителей, а сейчас, спустя три года, проект входит в топы детских телеканалов страны и собирает миллионы просмотров на YouTube. Я напоминаю и всем говорю всегда, что наши анимационные сериалы рассчитаны на детскую аудиторию, а комментируют и высказывают мнение о них взрослые. Мы толерантно и устойчиво относимся к негативным комментариям взрослых, которые неизбежно будут сравнивать старое и новое", - сказала Слащева.

Она выразила уверенность, что дети от шести до восьми лет, на которых и рассчитан перезапуск, не будут сравнивать новый сериал со старым, а будут воспринимать его как новое приключение. При этом темпоритм, образы и визуальное исполнение нового "Ну, погоди!" отвечают потребностям современных детей.

Киностудия проводила тестовые показы для детей. Те эпизоды сериала, которые фокус-группам не понравились, были убраны из мультфильма или переделаны. Также Юлиана Слащева добавила, что, несмотря на протесты взрослых, в современном мире дети сами выбирают, какой контент смотреть.

О мультфильме

"Союзмультфильм" начал работать над новым циклом мультфильмов "Ну, погоди! Каникулы" в 2020 году. Студия уже представила образы главных героев - Волка и Зайца, которых озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а также новых персонажей - Барсука Тима, Ежика Шу и Косулю Улю. Мультфильм сделают не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Автором новой аранжировки для заставки проекта стал музыкант Иван Дорн.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль, который проходит на площадке технопарка Morion Digital, призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.