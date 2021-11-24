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Курсы по подготовке вожатых для детских лагерей откроются в педвузах в 2022 году

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что также будет расширена работа по повышению квалификации учителей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специальные курсы по подготовке вожатых для детских лагерей будут открыты в российских педагогических вузах с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в среду.

"Мы с 1 сентября следующего года во всех наших педагогических вузах организовываем курсы, специальная программа будет по подготовке вожатых с учетом опыта наших федеральных центров. Поэтому обязательно эту работу будем вести", - сказал он на совещании по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

По словам Кравцова, также будет расширена работа в направлении повышения квалификации педагогических кадров. "И курс повышения квалификации. У нас в "Артеке" уже создан центр подготовки кадров советников директора по воспитательной работе - это направление будем расширять", - заявил он.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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