Крупнейший на Урале аграрный вуз продлил дистанционное обучение до 30 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Уральский государственный аграрный университет (УрГАУ) в Екатеринбурге продлил дистанционное обучение до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

С 8 по 30 ноября 2021 года в связи с неблагоприятной ситуацией и ростом заболеваемости коронавирусом в Свердловской области вуз перевел всех студентов на удаленную форму обучения. Решение о продлении дистанционного режима было принято в связи с отсутствием положительных изменений по ковиду в регионе.

"Дистанционная форма обучения для студентов Уральского государственного аграрного университета продлена до 30 декабря 2021 г.", - говорится в сообщении.

На 24 ноября в вузе привито 50% студентов и более 90% преподавателей и сотрудников университета.

УрГАУ - один из крупнейших в России вузов, готовящих специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. Учредителем вуза является Минсельхоз РФ. В университете действуют более 60 образовательных программ, более 20 научных школ по 11 направлениям.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 174 957. Общее число выписанных достигло 153 958, общее число случаев смерти - 8 230. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Свердловской области первым компонентом вакцинированы 2 046 342 человека, полную вакцинацию прошли 1 714 034 человека, коллективный иммунитет составляет 45%.