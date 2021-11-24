В Крыму намерены разрешить ночную работу заведений

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Заведениям общественного питания намерены разрешить работать по ночам, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы республики по итогам рабочего совещания, посвященного ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе.

Показатели заболеваемости в Крыму снижаются. Максимальное число случаев заражения коронавирусом регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. При этом 21 ноября было выявлено 884 случая ковида, 22 ноября - 814, 23 ноября - 775. В среду он вновь снизился - 702 случая. Сейчас для ночных заведений в Крыму действует запрет на работу с 23:00 до 08:00.

"Планируется разрешить круглосуточный режим работы для предприятий общественного питания при условии соблюдения всех необходимых требований Роспотребнадзора. На данный момент готовятся предложения на федеральном уровне по вопросам, связанным с работой заведений общепита и других учреждений в торговых центрах", - сказал собеседник агентства.

Ситуация напряженная

Планируется также изменить правила предоставления сертификатов о вакцинации. "Договорились, что, если человек показал свой сертификат и QR-код, то ему не нужно будет предъявлять документы, чтобы подтвердить свою личность еще раз. Ситуация показывает, что проверки кодов и сверки документов вызывают задержки в работе торговых сетей. Эти предложения уже разрабатываются на федеральном уровне, с нашей стороны они будут дополнены исчерпывающими мерами", - приводятся в сообщении слова главы Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщил ТАСС замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский, комментируя заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой, ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной, несмотря на снижение количества выявляемых за сутки случаев заражения, показатели все еще высоки.

"Несмотря на то, что количество ежедневно выявленных случаев COVID-19 снизилось, эти цифры все равно остаются высокими. Поэтому следует продолжать соблюдать все ограничительные мероприятия и, конечно же, вакцинироваться тем, кто этого еще не сделал", - сказал Лясковский.

Он отметил, что лечение получают 8 403 человека: на амбулаторном лечении находятся 4 658 человек, в стационарах - 3 745 пациентов. По данным Минздрава Крыма, сейчас вакцинированы первым компонентом - 865 152 человека, вторым - 695 490 человек. Для создания популяционного иммунитета в Крыму необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Голикова заявила, что среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом на сегодняшний день превышен в пяти регионах - это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым.

Антиковидные меры

С 25 октября в Крыму запрещены экскурсии для групп численностью более 10 человек, жители республики старше 60 лет обязаны не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.