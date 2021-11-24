Власти Липецкой области снимут ограничения на работу фуд-кортов и общепита в ночное время

ЛИПЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области снимут ограничения на работу фуд-кортов в торговых центрах региона и ограничения на работу общепита в ночное время. Об этом сообщил в среду глава администрации региона Игорь Артамонов, выступая на заседании областного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

"Во взаимодействии с главным санитарным врачом мы планируем снять некоторые ограничения в отношении фуд-кортов, поскольку люди и так попадают в торговые центры, предъявляя QR-код", - сказал Артамонов. Он отметил, что также дал поручение своему заместителю по экономическим вопросам проработать вопрос снятия ограничений на работу кафе и ресторанов в ночное время.

Подобные решения, как пояснил глава региона, стали возможными в свете успешного проведения кампании по вакцинации населения от коронавируса. "По этому показателю регион находится в числе лидеров, кроме того, за последнее время госпитализация ковид-больных снизилась в пять раз", - напомнил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации сообщили, что в рамках действующих ковидных ограничений фуд-корты в торговых центрах работают только в режиме "навынос". Кроме того, с 25 октября предъявление QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, стало обязательным при входе не только в крупные торгово-развлекательные центры, но и во все непродовольственные магазины. "То же самое касается предприятий общепита, объектов бьюти-индустрии, саун и бань, бассейнов, спортивных и фитнес-центров, учреждений культуры, в том числе кинотеатров", - сказали в пресс-службе. Кроме того, посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях также возможно только по QR-коду при условии заполнения объекта не более чем на 70%.