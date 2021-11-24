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Росздравнадзор: среди выявленных антипрививочников в Волгоградской области медиков нет

В региональную прокуратуру направили пять материалов о распространении заведомо ложной информации о вакцинации от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области направил в региональную прокуратуру пять материалов о распространении заведомо ложной информации о вакцинации от коронавируса. В настоящий момент информации о том, что в них фигурируют медработники, нет, сообщила ТАСС в среду руководитель ведомства Ирина Бочкова.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные, полученные от всех субъектов, кроме Москвы и Подмосковья, сообщила, что региональные органы Росздравнадзора направили в СК и прокуратуру собранные за три недели в социальных сетях материалы на 37 активных антипрививочников.

"В настоящий момент мы направили пять материалов. <...> В информации, которую мы направили в настоящий момент, я не могу сказать, что там медработники. <...> Нами проводится работа по поручению руководителя нашей федеральной службы. Все материалы, которые нами были найдены и которые, на наш взгляд, могут свидетельствовать о распространении заведомо ложной информации, направлены в прокуратуру Волгоградской области. Принятие решение за прокуратурой", - сказала Бочкова, добавив, что работа по сбору информации продолжается.

Собеседник агентства также пояснила, что касательно пяти направленных материалов речь не идет о конкретном количестве людей: "Это материалы".

ТАСС не располагает оперативными комментариями прокуратуры и органов следствия по данному вопросу.

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РоссияВолгоградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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