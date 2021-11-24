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Пандемия COVID-19

ВОЗ: пока не ясно, удастся ли вакцинировать по 40% жителей каждой страны к концу года

Помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард заявил, что приоритетом должно стать введение первых доз, вакцинация людей, которые еще не привиты

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данном этапе не может сказать, удастся ли достигнуть цели по вакцинации от коронавируса 40% населения каждой страны к концу года. Об этом заявил в среду на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард.

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"У нас налажен диалог с производителями вакцин по вопросу поставок вакцин в рамках механизма COVAX, и этот диалог постоянно улучшается, - отметил он. - Мы двигаемся в правильном направлении. Но пока у нас нет достаточной ясности по поставкам, чтобы достичь цели в 40% населения каждой страны к концу года и 70% - к середине 2022 года".

"Мы настроены оптимистично, - сказал эксперт. - Однако мы все еще находимся в ситуации, когда в бедных странах нет охвата в 40% и остаются невакцинированными медработники и пожилые люди, а в богатых странах уже вводятся бустерные дозы". Приоритетом, подчеркнул Эйлвард, должно стать введение первых доз, вакцинация людей, которые еще не привиты.

COVAX является международным механизмом распределения вакцин, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Эта программа призвана содействовать предоставлению странам мира равноправного доступа к безопасным и эффективным вакцинам.

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