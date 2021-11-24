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Более 200 людей с инвалидностью в Дагестане могут получить деньги на жилье в 2021 году

Субсидию можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке или добавить к своим средствам при покупке

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья смогут получить 240 людей с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью по региональной программе в Дагестане, сообщил уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев в среду на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Алиев сообщил, что в Дагестане впервые в России благодаря повышению налоговых доходов регионального бюджета была введена новая мера поддержки: находящимся в очереди на получение жилья людям с инвалидностью и семьям с детьми с инвалидностью из казны выделяется субсидия на покупку жилья. Она может быть использована как первоначальный взнос по ипотеке или быть добавлена к своим средствам при покупке.

"В рамках реализации указанного постановления выдано с 2019 по 2020 год выдано 731 свидетельство на предоставление субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем на общую сумму почти 1 млрд рублей. На предусмотренные в республиканском бюджете в 2021 году средства в размере 300 млн планируется выдача еще 240 свидетельств", - сказал Алиев.

При этом, по его данным, на 1 января 2021 года в очереди на получение жилья стояли более 17,5 тыс. людей с инвалидностью или семей с детьми с инвалидностью.

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