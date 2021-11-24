В АП считают, что всероссийские детские центры должны работать на одинаково высоком уровне

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Материально-техническая база всех всероссийских детских центров должна находиться на одинаково высоком уровне. Такое мнение в среду высказал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на совещании по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

"У нас есть всероссийские детские центры "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена". Важно, чтобы во всех этих детских центрах работа велась на одинаково высоком уровне, в том числе материально-технического обеспечения, поскольку у нас дети получают путевки туда в качестве поощрения. И материально-техническая база должна быть одинаково хороша в каждом из этих всероссийских детских центров", - сказал Новиков.

По его словам, сейчас "это не совсем так". "Бренд остается таким же громким и привлекательным, но дети, если бы имели возможность за короткий промежуток сравнить свое пребывание в одном и в другом [центре], они бы увидели две большие разницы, что, наверное, не очень хорошо. Но и помимо всероссийских детских центров региональные, муниципальные лагеря должны обеспечивать определенный обязательный минимум привлекательности, удобства, комфорта и содержательного наполнения", - подчеркнул Новиков.

Он отметил, что в настоящее время нет централизованной системы подготовки вожатых. "Не в том смысле, что надо из единой кассы всем зарплату платить, а в том смысле, чтобы каждый вожатый был подготовлен, ценностно одинаково ориентирован. И здесь, мне кажется, имело бы смысл как раз использовать потенциал наших всероссийских детских центров, на базе "Артека", "Орленка", "Океана", "Смены" организовать подготовку вожатых для летней кампании по воспитанию. Это было бы здорово, Министерство просвещения совершенно точно это может сделать", - заключил Новиков.