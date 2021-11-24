Власти Кубани считают необходимым запретить смену назначения земель под детскими лагерями

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил поддержки у федеральных властей в вопросе внесения изменений в градостроительный кодекс, которые запретят изменять целевое назначение земли, на которой расположены объекты детского отдыха. Об этом он сказал в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей, проходящего в Анапе.

"Здесь мы просим поддержку о внесении изменений в федеральное законодательство, которое должно предусмотреть в градкодексе запрет изменения целевого использования земли под детскими лагерями, центрами, под любыми объектами отдыха, которые занимаются детским оздоровлением и отдыхом. По-другому никак", - сказал Кондратьев.

В качестве примера он привел то, что в новом генеральном плане Анапы, который сейчас разрабатывается, уже учитывается такая категория земель, однако без принятия изменений эффекта от такой меры не будет.

"Мы боимся, что мы сейчас это приняли в генплане, отразили, а потом пойдут и начнут все отменять. А если будет федеральная норма, если будет норма в градостроительном или земельном кодексе, идти уже некуда", - отметил губернатор Кубани.

Программа по реконструкции сетей в детских лагерях

Кондратьев также предложил на федеральном уровне создать механизм поддержки детских лагерей и центров, при помощи которого будет возможно сохранить и реконструировать инженерную инфраструктуру лагерей.

"Конечно, здесь необходимы определенные программы, в том числе на сохранение инженерной инфраструктуры и коммунальной инфраструктуры в существующих детских здравниц частных, потому что все они построены в 50-70 годах прошлого века, и конечно инфраструктура, и коммунальная, и инженерная приходит в негодность, поэтому - это серьезные деньги", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что для собственников лагерей такие траты являются большими.

"Нам необходима программа или подпрограмма на федеральном уровне, которая позволит в рамках поддержки детского оздоровления, детского отдыха, в том числе, какие-то финансы предусмотреть на инженерную инфраструктуру существующих лагерей", - отметил глава Кубани.

Краснодарский край - один из основных курортных регионов России. На Кубани сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники со всех концов страны. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей.