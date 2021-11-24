Кинофестиваль "Мир знаний" в Петербурге в этом году посвятят теме космоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов "Мир знаний", который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 6 декабря, посвятят космической тематике. Зрителям покажут лучшие научные и исследовательские фильмы, созданные за прошедший год, сообщили журналистам в среду в пресс-службе киностудии им. М. Горького (организатор киносмотра).

"В программе фестиваля - показы лучших научных и исследовательских фильмов, снятых за прошедший год. В конкурсе - пять российских премьер. Впервые на фестивале представлена панорамная программа российского научного и исследовательского кино. Также впервые на "Мире знаний" пройдет уникальный для России практический интенсив "Лаборатория научного кино". <…> Тема киносмотра этого года - "Мы не можем жить без космоса", - рассказали в пресс-службе.

Фильмами открытия фестиваля станут новые работы киностудии им. М. Горького. На большом экране впервые покажут документальный фильм с элементами анимации, посвященный 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова, - "Сахаров просит слова" режиссера Григория Курдяева. Картина расскажет о первых двух годах жизни академика в горьковской ссылке, а также о его работе над ядерным проектом и общественной деятельности. Второй премьерой на церемонии открытия станет фильм "Арктика. Очищение" режиссера Алексея Кобылкова, посвященный работе волонтеров на Крайнем Севере.

Фильмом закрытия станет российская премьера документальной полнометражки "Корова", снятой классиком британского кинематографа, лауреатом "Оскара" Андреа Арнольд. "Картина - медитативное исследование жизни коровы Лумы. Арнольд, которая вынашивала идею этого фильма несколько лет, предлагает принципиальный и жалостливый взгляд на жизнь животных на закате эпохи антропоцена", - рассказали организаторы.

Международная и российская программы

В конкурсной программе кинофестиваля представлены 10 фильмов, в создании которых участвовали девять стран. Большинство отобранных картин участвовали и побеждали на крупнейших международных кинофестивалях документального и научно-популярного кино. В жюри международного конкурса вошли режиссеры Клим Шипенко, Катерина Суворова (Казахстан), дистрибьютор документального кино Диана Карклин (Германия) и доктор физико-математических наук, популяризатор науки Алексей Семихатов (Россия).

Впервые на "Мире знаний" будет представлена панорамная программа российского научного и исследовательского кино. Самыми ожидаемыми событиями, по словам организаторов, станут показ фильма "Клетки" Дмитрия Лукьянова, петербургская премьера картины "Сахаров. Две жизни" Романа Супера и Ивана Проскурякова, мировая премьера киноработы Дарьи Хреновой "Невидимая надежда" и спецпоказ фильма "Жизнь человека. Последнее интервью" Сергея Карпова о хирурге-онкологе Андрее Павленко.

Мероприятия фестиваля будут проходить в залах киноцентра "Ленфильм" и открытой киностудии "Лендок", специальные события состоятся в Новой Голландии, а также в книжном магазине "Порядок слов".

Специальные события

Среди особых событий киносмотра - российская премьера фильма "Гравитация" телеканала "Наука", авторская программа американского исследователя кино Дэна Стрейбла "Потерянные в космосе" с короткометражками разных лет и стран, а также лекторий с учеными и исследователями, посвященный теме "Космическая утопия".

Кроме того, на фестивале пройдет практический 5-дневный интенсив для создателей научного и исследовательского кино. По итогам работы лаборатории ее участники смогут представить свои проекты на закрытом питчинге представителям крупнейших киностудий России, онлайн-платформ, продюсерских и дистрибьюторских компаний. Призовой фонд закрытого питчинга составит 300 тыс. рублей. Заявки в лабораторию принимаются до 25 ноября на сайте www.sciencefilmlab.ru.

В финальный день кинофестиваля гостей ждет уникальный показ одного из самых известных документальных фильмов XX века "Человек с киноаппаратом" в сопровождении инклюзивного оркестра "Антон тут рядом". Участниками музыкального коллектива являются люди с расстройствами аутистического спектра и без особенностей развития: профессиональные музыканты, начинающие гитаристы, люди, впервые взявшие в руки барабан.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ в рамках меропритий Года науки и технологий в России.