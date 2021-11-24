Власти Псковской области объявили территорию экс-концлагеря объектом культурного наследия

ПСКОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области объявили территорию бывшего лагеря советских военнопленных "Шталаг 372", который являлся одним из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР, объектом культурного наследия регионального значения, сообщила в среду пресс-служба администрации области. Это позволит защитить территорию от потенциально возможной застройки и размещения на ней объектов капитального строительства.

В декабре 2016 года власти региона сообщали, что намерены создать в Пскове мемориальный музей концлагеря "Шталаг 372", посвященный памяти 75 тыс. погибших заключенных. Инициатором создания будущего мемориала выступил директор фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев. На месте одного из захоронений были построены жилые дома, поэтому общественники просили ограничить жилую застройку на территории бывшего концлагеря и создать на этом месте особо охраняемую зону.

"Один из самых крупных в годы Великой Отечественной войны немецких концентрационных лагерей для военнопленных на северо-западе "Шталаг 372" признан объектом культурного наследия Псковской области. Соответствующий приказ подписан председателем Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком", - отмечается в сообщении.

Согласно приказу комитета, документ вводит градостроительные регламенты в отношении этой территории. В частности, запрещено проводить любые виды земляных работ без предварительного проведения поисковых работ, а также возведение объектов капитального строительства, за исключением "мемориальных объектов в рамках создания и развития мемориального образовательно-патриотического музейного комплекса, посвященного жертвам - узникам фашистского концлагеря".

По данным пресс-службы администрации региона, территория бывшего концлагеря будет разделена на 5 зон, ее использование будет зависеть от требований, установленных к каждой зоне. "В некоторых зонах допускается и строительство многоквартирных жилых домов этажностью до 8 этажей, разрешается реконструкция, ремонт, капремонт и приспособление существующих капитальных строений, а также ограниченное строительство объектов в целях развития музейной и туристической инфраструктуры. Также территорию можно будет исследовать, изучать, проводить раскопки, восстанавливать утраченные объекты, проводить благоустройство, обустроить мемориальные объекты и в отдельных зонах возможно создание музейно-выставочного комплекса", - говорится в сообщении.

Территория расположена в Пскове между улицами Юбилейная, генерала Маргелова, Шестака и майора Доставалова. "Шталаг 372" был одним из самых крупных немецких концентрационных лагерей, располагавшихся в северо-западной части СССР. Он действовал с осени 1941-го по декабрь 1943 года и был устроен в бывших конюшнях 5-го Омского пехотного полка, которым командовал во время службы в Пскове Константин Рокоссовский. По данным Чрезвычайной государственной комиссии, расследовавшей военные преступления в 1945-м, в "Шталаге 372" погибли более 75 тыс. человек.