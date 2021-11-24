Дорожные службы Подмосковья усилили работу из-за непогоды

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта осложнено на основных въездах и выездах в Подмосковье из-за ухудшения погодных условий, дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. На территории региона идет снег, местами сильный, температура минус два градуса", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в настоящее время затруднено движение на основных въездах и выездах в Подмосковье. Улучшение дорожной ситуации прогнозируется после 20:00.

"Дорожные службы региона приступили к обработке дорожной сети противогололедными материалами. В первую очередь обрабатывают опасные участки и дороги с высокой интенсивностью движения, затем начнется обработка и очистка проезжей части и тротуаров на менее интенсивных участках. В настоящий момент в работах задействовано свыше 1,1 тыс. единиц техники и более 1,7 тыс. дорожных рабочих", - процитировали в материале министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Минтранс региона рекомендует автомобилистам быть аккуратнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.