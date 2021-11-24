Instagram стал маркировать аккаунт Марии Шукшиной как публикующий ложную информацию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Соцсеть Instagram в среду стала предупреждать пользователей при попытке подписаться на аккаунт российской актрисы Марии Шукшиной о распространении там ложной информации.

"Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала нормы сообщества", - говорится в сообщении, всплывающем при попытке подписаться на аккаунт Шукшиной.

Ранее в среду врачи 11 больниц России представили открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых указали ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо адресовано и актрисе Марии Шукшиной. Она в свою очередь заявила, что адресаты письма выступают против участия "в эксперименте неисследованной вакцины", а не вакцинации как таковой, и назвала подменой понятий обвинение в антипрививочной кампании.