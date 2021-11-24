Цыбульский: Белое море может рассматриваться как отдельный карбоновый полигон

АРХАНГЕЛЬСК, 24 ноября. /ТАСС/. Белое море, которое богато водорослями, может рассматриваться как отдельный карбоновый полигон наряду с лесами Архангельской области, заявил в ходе заседания лесного совета региона губернатор Александр Цыбульский.

"Архангельская область имеет все преимущества и в лесной сфере, и в сфере нашего богатого водорослями Белого моря, которое тоже может быть отдельным карбоновым полигоном, над этим вопросом надо в рамках научно-образовательного центра (НОЦ) вместе с научным сообществом, учеными поработать", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что создание карбоновых полигонов - это перспективное направление с учетом современной климатической повестки. "Не за горами те времена, когда те карбоновые единицы, которые создаются лесами, будут учитываться и продаваться на международных рынках", - пояснил глава региона.

Карбоновые полигоны - это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов и научных организаций. Ранее проект создания карбоновых полигонов на территории области Цыбульский обсуждал с президентом Российской академии наук (РАН) Александром Сергеевым в ходе его визита в регион. Сергеев отметил, что РАН окажет научную поддержку.

В декабре 2020 года правительство РФ поддержало создание НОЦ "Российская Арктика". В его работе участвуют Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ, организации науки, образования и реального сектора экономики. НОЦ нацелен на реализацию новых технологических проектов, внедрение новых материалов и технологий, а также проведение исследований, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок.

31 октября сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире. За 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Российская сторона активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. В частности, выполняет все взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.