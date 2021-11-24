Пресс-секретарь Берла Лазара заявил, что в еврейской общине немного противников вакцинации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Иудейская религия обязывает всех верующих заботиться о своем здоровье и не подвергать опасности ближних, поэтому в еврейской общине немного противников вакцинации. Об этом заявил в среду ТАСС пресс-секретарь главного раввина России Гершон Коган.

"Тора обязывает нас заботиться о своем здоровье и не подвергать опасности ближних. Это общий принцип. Именно из него и исходят раввины и лидеры общины в подходе к этому вопросу", - сказал Коган, отвечая на вопрос о том, можно ли оправдывать отказ от вакцинации соображениями иудейской религии.

По его словам, верующие также вполне следуют этому принципу. "Нам не известно о значительном числе ковид-диссидентов и убежденных противников вакцинации в еврейской общине", - отметил пресс-секретарь Берла Лазара.