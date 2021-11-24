Суд смягчил на полгода наказание генералу МВД Гришину за мошенничество и хранение оружия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд снизил на полгода наказание бывшему начальнику экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанту Петру Гришину за хищение 62 млн рублей, он проведет в колонии семь с половиной лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд 24 ноября 2021 года рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Мещанского районного суда Москвы в отношении Гришина и постановил окончательно к отбытию назначить семь лет шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 500 000 рублей", - сказали в суде.

Также Гришин на три года лишен права занимать должности на государственной службе, в системе правоохранительных органов и должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Его лишили и звания "генерал-лейтенант полиции".

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил Гришина к восьми годам колонии, он был признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия" и в трех эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Двое других фигурантов дела - Сергей Нарутов и Олег Мазур - были приговорены к семи годам колонии общего режима со штрафом 1,3 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда, Мазуру было решено смягчить срок наказания до 6,5 года лишения свободы, а Нарутову - до пяти лет и двух месяцев. Мазур также лишен звания "полковник полиции".

Установлено, что сотрудники МВД обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольными Нарутову компаниями. Уголовное дело было возбуждено по трем эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Гришин также обвинялся в хранении взрывпакета и незаконно купленных патронов для своего наградного пистолета (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

В свою очередь, в Следственном комитете ТАСС уточнили, что в результате преступных действий соучастники похитили у МВД России денежные средства в особо крупном размере в общей сумме более 74 млн рублей.