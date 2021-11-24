Власти Прикамья рассчитывают провести новогодние елки и другие мероприятия в очном режиме

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Праздничные новогодние мероприятия в учреждениях культуры Пермского края будут организованы в очном формате. Однако муниципалитеты еще не утвердили праздничную программу, сообщил ТАСС в среду министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский в кулуарах I международного кинофестиваля "Форма жизни".

"В подведомственных нам учреждениях никаких отмен не планируется, в настоящее время вместе с Роспотребнадзором разрабатывается регламент новогодних елок. Есть договоренность, что новогодние елки будут, новогодние проекты будут. Что касается дворцов культуры, театров, то в них новогодние мероприятия будут, но с определенными ограничениями", - сказал министр.

Он добавил, что каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение о проведении различных мероприятий. Скорее всего, часть массовых гуляний будет отменена, как это было сделано в прошлом году. Тогда часть общегородских мероприятий разделили на несколько районных.

Вместе с тем администрация Перми объявила аукцион по строительству ледового комплекса на городской эспланаде в рамках празднования Нового года и Рождества Христова. Максимальная стоимость работ составляет 10 млн рублей.

В Пермском крае продолжает действовать ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50-процентной заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, Пермский край вышел на плато по коронавирусу - на протяжении месяца ежедневно выявляется порядка 700 случаев заражения коронавирусом. Коллективный иммунитет в регионе составляет около 48%, полный курс вакцинации прошли 917 тыс. человек.