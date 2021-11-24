МГУ: уровень вакцинации в РФ превысит 80% к середине 2022 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Разработанная в МГУ прогнозная модель свидетельствует, что уровень вакцинации в РФ при сложившихся темпах превысит 80% к середине 2022 года. Об этом сообщил один из авторов работы, ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ "Диалог о настоящем и будущем".

"(Решения модели) показывают, что при продолжении сложившейся траектории вакцинации населения России, ее уровень превысит 80% к середине 2022 года, а к концу 2022 года - началу 2023 года по графику видим, что заболевание от COVID-19 сойдет практически на нет и эпидемиологическая обстановка в России должна нормализоваться. Это наши формулы, наши графики", - сказал Садовничий.

По его словам, рассчитана также прогнозная траектория роста подушевого дохода в России, которая показывает, что ее восстановление уже началось и существенно возрастет к концу 2022 года. "Кстати, благодаря мерам финансовой и экономической поддержки населения и бизнеса со стороны правительства России. Мы посчитали вливания, которые есть, они могут показаться небольшими, но график показывает, что они очень стабилизируют обстановку", - добавил академик РАН.

Основные положения модели

По словам Садовничего, было решено впервые построить единую прогностическую модель распространения эпидемии среди населения, учитывающую взаимосвязи и взаимодействия пандемии, экономики и управленческих решений. В этом, по его словам, ноу-хау предлагаемой работы, выполненной вместе с главным научным сотрудником Института математических исследований сложных систем МГУ Аскаром Акаевым, и ее определенное преимущество, поскольку на практике все три указанные сферы взаимосвязаны.

Академик РАН добавил, что при разработке модели ученые основывались на классической SIR-модели, предложенной около 100 лет тому назад шотландскими учеными Кермаком и Маккендриком. Эта модель описывает процесс передачи инфекции среди людей в целом. А также модели восстановления экономики Wonderland ("Чудесная страна"), предложенной американцем Сандерсоном в 1994 году. Wonderland описывает взаимосвязанные экономические, демографические и экологические процессы в условиях интенсивного загрязнения окружающей среды, негативно влияющей на демографические и экономические процессы.

"Мы добавили в SIR-модель дополнительно "вакцинационное" уравнение и получили SIRV-модель, которая с успехом может быть использована для описания и прогнозирования реальной динамики пандемии. Прогнозные траектории распространения COVID-19, рассчитанные по SIRV-модели на ближайшие два года, конечно, имеют циклическую пилообразную форму. Это соответствует мнению ряда медиков и экспертов, и реализуется на практике, если посмотреть назад", - сказал Садовничий.

Затем, по его словам, путем объединения эпидемиологической SIRV-модели с экономико-экологической моделью Сандерсона была получена модель, описывающая взаимодействие пандемии и экономики. И для того, чтобы охватить третий элемент - управленческие решения - в полученную эпидемиолого-экономическую модель была введена функция управления по методу Пирагаса. Этот метод также был применен для стабилизации поведения решений исходной системы.

"Рассчитанные таким образом объемы управленческих решений как по динамике вакцинации населения, так и по поддержанию населения и экономики, говорят о том, что вакцинация населения является главным инструментом в борьбе с пандемией COVID-19", - заключил Садовничий.