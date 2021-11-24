Власти Татарстана организуют вакцинацию для бездомных по одному из трех документов

ТАСС, 24 ноября. Минздрав Татарстана готов организовать вакцинацию для граждан из центра соцреабилитации по паспорту, СНИЛСу или медицинскому полису. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Министерство здравоохранения Республики Татарстан готово организовать и провести процедуру вакцинации гражданам, находящимся в Центре соцреабилитации, которые имеют хотя бы один документ, необходимый для внесения данных в регистр вакцинированных. Это может быть паспорт, СНИЛС или медицинский полис", - рассказали в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщали, что директор центра реабилитации и адаптации обратился к Минздраву республики Роспотребнадзору по поводу вакцинации от коронавируса COVID-19 бездомных граждан. По словам руководителя, среди бездомных есть много желающих привиться, однако они не могут сделать это из-за отсутствия документов.

В Татарстане выявлено около 36,6 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 30 тыс. человек, 1,2 тыс. пациентов умерли.