Уровень коллективного иммунитета на Ямале достиг 66%

ТАСС, 24 ноября. Более 200 тыс. жителей вакцинировались от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе. Коллективный иммунитет в регионе составляет 66%, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Темпы вакцинации очень высокие. Сейчас у нас фиксируется 66% коллективного иммунитета, в сутки прививаются по 2-2,5 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Уточняется, что всего в регионе вакцинировались более 211 тыс. жителей. Также в ЯНАО активно проходит ревакцинация граждан, добавили в пресс-службе. Повторно прививку сделали почти 28 тыс. человек, что составляет 60% от тех, кто вакцинировался полгода назад.

В августе губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщал, что показатель коллективного иммунитета к ковиду составляет 80%, но с учетом и привитых, и переболевших. Сейчас 66% коллективного иммунитета сформировано только из вакцинированных граждан.

В регионе выявлено более 57 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние месяцы регистрируют более 100 заразившихся каждые сутки, за последние сутки выявлено 139 случаев. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. С 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам.