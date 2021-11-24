Рязанский депутат извинился за слишком резкую критику противников прививок

ТАСС, 24 ноября. Комитет по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Рязанской областной думы признал нарушившим нормы депутатской этики члена фракции "Единая Россия" Владимира Сидорова, в резкой форме осудившего граждан, покупающих сертификаты о вакцинации. В соответствии с решением комитета он должен принести публичные извинения в письменной форме, сообщили ТАСС в пресс-службе областной думы.

Сидоров позже принес публичные извинения за нарушение норм депутатской этики. "Я искренне сожалею, что в своем выступлении в очень резкой форме высказался в отношении людей, продающих и покупающих справки о вакцинации против ковида. Мои слова прозвучали излишне эмоционально, но прошу не воспринимать их буквально. Еще раз приношу свои извинения", - сказал депутат. Текст извинений в среду опубликован на сайте областного парламента.

Об инциденте

23 ноября депутаты Рязанской областной думы большинством голосов поддержали федеральный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Документ регулирует использование QR-кодов в общественных местах. Обсуждение вызвало острую дискуссию, в ходе которой представитель "Единой России", заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, член комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Владимир Сидоров осудил граждан, покупающих сертификаты о вакцинации вместо того, чтобы сделать прививку. Позже он объяснил свои слова эмоциями: его жена умерла от коронавируса.

"Члены комитета, обсудив вопрос, признали, что были нарушены нормы депутатской этики. В соответствии с решением комитета депутат Владимир Сидоров должен в письменной форме принести публичные извинения", - сообщили в пресс-службе.

Заседание комитета прошло в дистанционном формате по обращению фракции "Единой России", которая попросила дать оценку выступлению депутата и определить меры воздействия.

Ранее Владимир Сидоров объяснил свои слова эмоциями, так как сам тяжело перенес ковид в красной зоне, от коронавируса умерла его жена. Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин в беседе с корреспондентом ТАСС назвал поведение депутата недопустимым, однако призвал не понимать слова коллеги буквально.

В новость были внесены изменения (19:44 мск) - заголовок приводится в новой редакции, добавлена информация во втором абзаце.