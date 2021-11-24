Власти Самарской области сняли карантин из-за птичьего гриппа в охотничьих угодьях

САМАРА. 24 ноября. /ТАСС/. Карантин из-за птичьего гриппа снят с территории охотничьих угодий в Большечерниговском районе Самарской области. Об этом говорится в постановлении главы региона Дмитрия Азарова.

"Постановляю: отменить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц, установленные постановлением губернатора Самарской области от 22.10.2021 <...> на территории общедоступных охотничьих угодий муниципального района Большечерниговский Самарской области", - говорится в документе.

Карантин из-за вспышки птичьего гриппа был введен в районе юго-западного берега Пекилянского водохранилища в середине октября. Там действовал ряд ограничений: было запрещено лечить больных птиц, посещать территорию посторонним лицам, кроме специалистов, задействованных в ликвидации очага, а также ввозить и вывозить птиц. В зону наблюдения по птичьему гриппу также попали населенные пункты, среди которых - поселки Утекаево, Августовка, Малая Черниговка, Торшиловский, Воронов Мост, Благодатовка, железнодорожная станция Черниговка и поселок Кобзевка муниципального района Большеглушицкий.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.