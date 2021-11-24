Исследование: Сулакский каньон и Дербент стали самыми посещаемыми у туристов в СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Сулакский каньон и Дербент в Дагестане вошли с список самых посещаемых достопримечательностей Северного Кавказа по результатам аналитического исследования Северо-Кавказского федерального университета. В целом в округе преобладает оздоровительный туризм, сообщили журналистам в среду в пресс-центре вуза.

"Исследование показало, что каждый второй турист, посетивший макрорегион, отдыхал в курортных городах Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск, которые стали самыми популярными бальнеологическими курортами СКФО. Самые посещаемые достопримечательности региона - Сулакский каньон, Дербент, Грозный, Приэльбрусье и Фиагдон. Что касается горнолыжного туризма, то популярностью пользуются Приэльбрусье, Архыз и Домбай", - говорится в сообщении.

На культурно-познавательный туризм в округе приходится около 15% всего турпотока, поясняют в университете. "Проведенные университетом аналитические исследования показали, что свыше 60% туристского потока на Северный Кавказ - это любители санаторно-курортного отдыха, порядка 20% - лыжники, сноубордисты и альпинисты. <…> Высокий спрос на оздоровительный туризм связан не только с тем, что Северный Кавказ интересен россиянам как бальнеологический регион, но и инфраструктурными возможностями приема туристов", - цитирует пресс-центр ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Горнолыжный северокавказский туристический кластер включает в себя курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, и "Ведучи" в Чечне. Наиболее крупный бальнеологический комплекс в округе расположен на Ставрополье - в список городов-курортов Кавказских Минеральных Вод входят Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.