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Догазификацию на Ставрополье профинансируют на сумму более 1,8 млрд рублей

Основную часть работ по подключению 1,2 тыс. домовладений к сетям газоснабжения планируется провести до конца 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. ПАО "Газпром" направит более 1,8 млрд рублей на проведение бесплатной догазификации в Ставропольском крае. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края по итогам встречи главы региона Владимира Владимирова с гендиректором ООО "Газпром межрегионгаз" Сергеем Густовым.

"Председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером принято решение о финансировании этих работ на Ставрополье в объеме более 1,8 млрд рублей. Для более чем 1,2 тыс. домовладений уже оформлены необходимые документы - основную часть работ по их подключению к сетям газоснабжения планируется провести до конца следующего года", - говорится в сообщении.

Компания оценивает потенциал этой работы в регионе в более чем 9 тыс. домовладений, поясняют в краевом правительстве. "Это наша задача на ближайшие годы. Основную часть заявок планируем получить в 2022 году и к концу будущего года эту программу завершить", - цитирует пресс-служба Густова.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести данные мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка проводится без привлечения средств граждан.

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