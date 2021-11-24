В рамках 300-летия Перми планируется провести совместные мероприятия с Санкт-Петербургом

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Прикамья рассматривают предложение Пермского землячества в Санкт-Петербурге о проведении совместных мероприятий в рамках 300-летия Перми. Также обсуждаются обменные проекты с Екатеринбургом, которому в 2023 году тоже исполнится 300 лет. Об этом сообщил ТАСС министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский в кулуарах I международного кинофестиваля "Форма жизни".

"Пермь и Санкт-Петербург очень плотно связаны между собой. Во время Великой Отечественной войны творческая и инженерная элита была эвакуирована именно в Пермь. У нас связь с Санкт-Петербургом очень мощная, в этом плане наше день рождения - это и их день рождения. Поэтому поступило предложение от Пермского землячества Санкт-Петербурга, есть несколько интересных проектов", - сказал Торчинский.

В частности, поступили предложения, связанные с пермский архитектором Андреем Воронихиным, который является автором Казанского собора в Санкт-Петербурге. "Несколько вариантов рассматриваются, в том числе и установка памятника Воронихину в Санкт-Петербурге как человеку, родом из Пермского края", - отметил министр.

В планах есть и обменные проекты между Пермью и Екатеринбургом, добавил Торчинский. Они не доведены до этапа подписания, однако ожидается, что праздничные мероприятия Екатеринбурга будут связаны с Универсиадой-2023.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Кама. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Общая сумма финансирования составит чуть менее 200 млрд рублей, планируется подготовить около 150 объектов.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль, который проходит на площадке технопарка Morion Digital, призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.