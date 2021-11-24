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Песков сообщил, что назальная вакцина, которую испытал на себе Путин, была в виде жидкости

По словам пресс-секретаря президента, побочных эффектов, температуры у Владимира Путина не было
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСC
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".

"Никаких побочных эффектов, температуры у главы государства не было", - добавил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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