Песков сообщил, что назальная вакцина, которую испытал на себе Путин, была в виде жидкости

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".

"Никаких побочных эффектов, температуры у главы государства не было", - добавил Песков.