В Краснодарском крае попросили продлить программу детского кешбэка на 2022 год

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Руководитель Ассоциации детского отдыха Краснодарского края Артем Гаврилов предложил продлить программу детского туристического кешбэка на 2022 год. С такой просьбой он обратился к руководству Минпросвещения РФ в ходе совещания в режиме видео-конференц-связи по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей, проходящего в среду в Анапе.

"Кешбэк это, безусловно, слово года не только для всей отрасли, но и для сотен тысяч родителей и семей со всей страны. <...> Если в 2021 году кешбэк фактически помог спасти отрасль, то, возможно, в 2022 году он станет реальным действующим инструментом для того, чтобы изменить и модернизировать эту отрасль. Поэтому мы хотели бы попросить рассмотреть возможность продлить данную программу на следующих год", - сказал Гаврилов.

Также он предложил включить в программу детского кешбэка периоды школьных каникул в межсезонье. "Это стало бы понятным инструментом для того, чтобы эти смены сделать коммерчески привлекательными, выгодными, и действительно могло бы наполнить отрасль в межсезонье", - отметил руководитель ассоциации.

Как отметил в ходе совещания мэр Анапы Василий Швец, программа детского кешбэка в этом году хорошо зарекомендовала себя с точки зрения спроса на отдых на курорте, на территории которого находятся 32 детских лагеря.

"Хотелось бы, чтобы эта практика была зафиксирована на какой-то понятный трех- или пятилетний прогноз бюджета. Другое важное направление - спрос на услугу со стороны государства. Как пример - ежегодно Краснодарский край направляет не менее 30 тыс. детей на отдых [внутри региона]. Мы у себя в регионе запланировали норму на три бюджета, на весь трехлетний период. Это дает нашим негосударственным лагерям перспективу и прогнозное планирование в части привлечения денежных средств", - добавил Швец.

Программа детского кешбэка работала с 25 мая по 31 августа 2021 года. Путевку в детские лагеря родители могли оформить на сайте мирпутешествий.рф и оплатить картой "Мир" онлайн. Размер кешбэка составлял 50%, но не более 20 тыс. рублей на одну путевку. 16 ноября замминистра финансов РФ Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором обсуждались поправки к проекту бюджета РФ, сообщила, что федеральная программа детского туристического кешбэка, скорее всего, не будет продлена, а соответствующие расходы не предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.