В России вступил в силу стандарт к материалам палаток для детских лагерей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный стандарт для палаток, предназначенных для размещения детей в лагерях отдыха, вступил в силу в России. Об этом сообщил в среду замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Денис Зобков.

"С 1 ноября этого года у нас вступил в силу государственный стандарт, который регламентирует требования пожарной безопасности и методы испытаний покрытий, из которых делаются палатки. Там все эти требования расписаны", - сказал он в Минпросвещения РФ на совещании по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей.

Национальный стандарт начали разрабатывать после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, который произошел в ночь на 23 июля 2019 года. В лагере находились 189 детей, сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка.

Одновременно со стандартом начали разрабатывать и правила пожарной безопасности в палаточных лагерях. Ранее в законодательстве РФ их просто не существовало. Они вступили в силу в начале 2021 года.