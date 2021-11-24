Десятибалльные пробки в Москве "держатся" более трех часов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы на протяжении трех часов оценивается в 10 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, в столице идет снег и местами метет метель.

По данным на 19:50, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и почти по всему периметру МКАД. Скорость автомобильного потока также снижена на набережных, а вылетные магистрали преимущественно свободны.

Ранее ЦОДД рекомендовал столичным водителям отложить вечерние поездки на более позднее время из-за снегопада - после 20:00. В аэропорту Домодедово отмечали, что улучшение погодных условий возможно после 22:00.