Эксперт: адаптированная под новые штаммы вакцина может выпускаться за несколько месяцев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Обновленная под новые штаммы коронавируса вакцина может разрабатываться и производиться в течение нескольких месяцев благодаря непрерывному мониторингу эпидемической ситуации. Об этом в интервью RT рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"Обновленную вакцину разработать и произвести можно быстро <...> Чтобы своевременно адаптировать вакцину под новые штаммы, есть только один путь - мониторинг ситуации <...> Если появится новый штамм с большей патогенностью, с большей трансмиссивностью, большей летальностью, то вакцину нужно будет актуализировать. Это можно сделать достаточно быстро - буквально за несколько месяцев", - сказал он.

Логунов подчеркнул, что отбор проб у населения и мониторинг циркулирующих штаммов идут непрерывно, этим занимаются и в Центре Гамалеи, совместно с Департаментом здравоохранения Москвы, а также в Институте гриппа в Санкт-Петербурге и в исследовательских центрах Роспотребнадзора.

По словам эксперта, можно будет рассматривать вариант адаптации вакцины под штамм "дельта", если он будет стабильным.

"Нами получены все вакцинные штаммы, их безопасность и эффективность проверены на животных. Выпущены контрольные партии, по которым можно при необходимости запустить ограниченные клинические исследования", - отметил Логунов. Он добавил, что к подобной необходимости всегда нужно быть готовыми, поэтому штаммы вакцин "актуализируются в рутинном порядке, закладываются в виде своего рода "консервов".