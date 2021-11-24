Отказавшихся от вакцинации сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 4% сотрудников МГУ отказались от вакцинации, они отстранены от работы со студентами. Об этом сообщил ректор этого учебного заведения Виктор Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ "Диалог о настоящем и будущем".

"20 тыс. сотрудников, 800 человек отказников. Считаем проценты. Это 4-4,5%. <...> Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать", - сказал Садовничий.

По его словам, хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах, где до 100 противников вакцинации.