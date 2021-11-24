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Отказавшихся от вакцинации сотрудников МГУ отстранили от работы со студентами

Ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах, где до 100 противников вакцинации

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 4% сотрудников МГУ отказались от вакцинации, они отстранены от работы со студентами. Об этом сообщил ректор этого учебного заведения Виктор Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ "Диалог о настоящем и будущем".

"20 тыс. сотрудников, 800 человек отказников. Считаем проценты. Это 4-4,5%. <...> Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать", - сказал Садовничий.

По его словам, хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах, где до 100 противников вакцинации.

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