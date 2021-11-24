Омбудсмен Дагестана попросил выдавать людям с инвалидностью субсидии на покупку домов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев обратился к властям региона с просьбой расширить список жилых объектов, на которые люди с инвалидностью и семьи с детьми с инвалидностью могут получить субсидии - пока под эту норму попадают только квартиры в домах, зачастую не приспособленных для людей с инвалидностью.

Алиев сообщил, что в Дагестане впервые в России благодаря повышению налоговых доходов регионального бюджета была введена новая мера поддержки: находящимся в очереди на получение жилья людям с инвалидностью и семьям с детьми с инвалидностью из казны выделяется субсидия на покупку жилья. Она может быть использована как первоначальный взнос по ипотеке или быть добавлена к своим средствам при покупке.

"Было выявлено, что указанный порядок относит к жилому помещению только квартиру в многоквартирном жилом доме. <…> Но в соответствии с Жилищным кодексом РФ, к жилым помещениям относится и жилой дом. В целях устранения выявленных препятствий <…> мной был разработан и направлен проект постановления правительства о внесении изменения в указанный порядок, в настоящее время находится в проработке", - сказал омбудсмен в среду на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Он уточнил, что мера стала действительно значимой для региона: благодаря ей получили квартиры уже сотни дагестанских семей. Однако выявленные ограничения не позволяют приобретать жилье сельским жителям (а купить его можно только на территории республики), кроме того, многоквартирники зачастую не оборудованы для людей с инвалидностью - там отсутствуют пандусы или иные необходимые приспособления.

Алиев также отметил, что эта мера помогла решить многолетнюю проблему: для людей, вставших в очередь на жилье после 1 января 2005 года, его должны обеспечить за счет регионального бюджета, но такая работа в регионе многие годы не проводилась.

По его данным, на 1 января 2021 года в очереди на получение жилья стояли более 17,5 тыс. людей с инвалидностью и семей с детьми с инвалидностью. Благодаря жилищным сертификатам на сумму около 1 млрд рублей жилье в 2019-2020 годах получил 731 человек с инвалидностью, в этом году планируется выдать ещё 240 сертификатов на 300 млн рублей.